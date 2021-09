Bellevaux Salle des fêtes de Bellevaux Bellevaux, Haute-Savoie Vallée du Brevon : quels coups de théâtre nous réserve la Nature ? Salle des fêtes de Bellevaux Bellevaux Catégories d’évènement: Bellevaux

dimanche 03 octobre – 13h30 à 17h00 Au cours de cette sortie, découvrez des sites emblématiques de la Vallée du Brevon, témoins des risques naturels locaux : avalanches, glissements de terrain, inondations, chutes de blocs… Comment l’homme agit face à ces risques ?

Entre La Chèvrerie, le Lac de Vallon, la Clusaz et le hameau Chez Maurice, partez sur les traces des surprises que nous réserve la nature !

Sur réservation uniquement auprès de l’Office de tourisme des Alpes du Léman (bureau d’accueil de Bellevaux). RDV à 13h20 devant la salle des fêtes de Bellevaux. Covoiturage possible entre les sites.

Attention : le programme aura lieu sous réserve des conditions sanitaires et des mesures en vigueur début octobre. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

