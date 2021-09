Beaumont-de-Lomagne Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Le meilleur des dés Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

Tarn-et-Garonne

Fête de la science 30 septembre – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 03 octobre – 13h30 à 18h00 Face à vous, 4 dés ne portant pas tous les mêmes numéros sur leurs faces. Vous et votre adversaire choisissez chacun un dé avant de jouer une bataille dans laquelle, à chaque manche, celui qui obtient le plus grand chiffre l’emporte. Vous avez bien envie de trouver quel dé vous offre le plus de chances de gagner … Et si la réponse n’était pas aussi intuitive qu’elle n’en a l’air ? Occitanie>Tarn-et-Garonne

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne
Place Jean Moulin 82500 Beaumont-de-Lomagne

