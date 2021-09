Beaumont-de-Lomagne Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Calculateur prodige ou math & magicien astucieux ? Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

Calculateur prodige ou math & magicien astucieux ? Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne, 2 octobre 2021, Beaumont-de-Lomagne. Fête de la science 02 octobre

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Club Math & Magie. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 20h00 La conférence spectacle (niveau lycée) propose 7 numéros époustouflants de calculs incroyables réalisés de tête, dont les résultats seront vérifiés par la calculatrice de pointe d’un ordinateur. Attention ! Beaucoup de calculatrices “standard” intégrées dans les ordinateurs ne suffiraient pas en précision pour la vérification : c’est dire quels exploits le calculateur prodige réalise de tête, sans note, se contentant d’écrire progressivement les chiffres des résultats qui lui viennent à l’esprit…

A la fin de la séance vous pourrez voter…

A votre avis l’artiste est-il :

– un calculateur prodige ?

– un math & magicien astucieux ?

– un prof de maths qui a beaucoup travaillé sa mémoire des chiffres ?

– ou tout cela à la fois ? Occitanie>Tarn-et-Garonne

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Place Jean Moulin 82500 Beaumont-de-Lomagne 82500 organisateur : https://club-math-and-magie-souder.jimdosite.com/ Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne

