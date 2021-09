Learn-O – Amplificateur de motivation Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne, 3 octobre 2021, Beaumont-de-Lomagne.

dimanche 03 octobre – 09h00

Learn-O est un outil ludique et kinesthésique qui permet d’apprendre en s’amusant et de s’amuser en apprenant.

Un doigt électronique, une carte de défi et c’est parti pour une multitude d’exercices sur des thématiques variées !

Le participant est pleinement acteur de sa progression, placé en situation d’autonomie en sollicitant la tête et les jambes, dans le respect de son rythme propre.

Il s’adresse à tous, dès l’âge de trois ans.

Tout est immédiat : le plaisir, l’apprentissage, la correction.

Learn-O 31-82 propose différentes configurations, plusieurs modes d’activités et de nombreuses variables permettant de multiplier les façons d’apprendre et d’utiliser la grande quantité d’exercices proposés, de façon adaptée à chaque objectif, chaque public et chaque participant.

L’essayer, c’est l’adopter !

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Place Jean Moulin 82500 Beaumont-de-Lomagne 82500

