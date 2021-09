Les Dealers de Sciences Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne, 3 octobre 2021, Beaumont-de-Lomagne.

Fête de la science 03 octobre

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Association FERMAT SCIENCE. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 14h00

La bonne science est une denrée de plus en plus rare. Elle est souvent déformée, détournée, coupée de fausses informations. Il est de plus en plus compliqué de savoir à qui se fier.

Attention on nous a signalé une équipe de “Dealers” de science, composée d’une partie du Science Comedy Show et d’anciens de Ma thèse en 180 secondes. Si vous les croisez, ils viendront vous distiller leur savoir, cela peut vous rendre accro.

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Place Jean Moulin 82500 Beaumont-de-Lomagne 82500

organisateur : https://www.fermat-science.com/ Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne