Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Association FERMAT SCIENCE. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 29 septembre – 14h00

mercredi 29 septembre – 15h15

vendredi 01 octobre – 20h00

samedi 02 octobre – 16h00

samedi 02 octobre – 18h00 à 19h30

dimanche 03 octobre – 10h30 à 18h00 ** Du 28 septembre au 1er octobre (sur inscription) **

– Accueil de scolaires : ateliers hasard, expositions, chasse au théorème, origami, jeux de logique, contes et histoires, spectacle, concert. Maison de Fermat.

** Mercredi 29 septembre **

– 14h-15h ou 15h15-16h15 (sur inscription) : Initiation radio-amateur, animé par l’ARAETG. Maison de Fermat.

** Vendredi 1er octobre **

– 20h (sur inscription) : Conférence-Spectacle “Calculateur prodige ou math & magicien astucieux ?” pour le tout public, par Dominique Souder. Maison de Fermat.

** Samedi 2 octobre **

– 16h : Inauguration du Village des Sciences départemental de la Fête de la science

– 18h : Concert-conférence “l’émotion de la découverte” par l’orchestre des Passions de Montauban et un mathématicien, Musique baroque et mathématique. Cinéma de Beaumont de Lomagne.

** Dimanche 3 octobre – La Fête des Maths 2021 – 10h30 à 18h **

– Ateliers (toute la journée) : Casse-tête Origami Magie maths Jeux de logique Espace les Petits Matheux (dès 3 ans) Jeux mathématiques …

– 14h : Spectacles et Animations : Dealers de Science : La bonne science est une denrée de plus en plus rare. Elle est souvent déformée, détournée, coupée de fausses informations. Il est de plus en plus compliqué de savoir à qui se fier. Une équipe de “Dealers” de science, viendront vous distiller leur savoir, cela peut vous rendre accro. À consommer sans modération. Par Kalos Production.

– 16h30 : Contes scientifiques par Les Conteuses en Lomagne.

– Expositions. Salle des Fêtes de Beaumont de Lomagne.

** Mercredi 6 octobre **

– 14h-16h (sur inscription) : Les engrenages et Léonard de Vinci par Délires d’Encre. Médiathèque, Maison de Fermat. Occitanie>Tarn-et-Garonne

