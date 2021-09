Beaumont-de-Lomagne Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Le voyage de Charles Darwin Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

Tarn-et-Garonne

Le voyage de Charles Darwin Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne, 3 octobre 2021, Beaumont-de-Lomagne. Fête de la science 03 octobre

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Association FERMAT SCIENCE. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h30 à 18h00 LE VOYAGE DE CHARLES DARWIN est un Jeu-Quizz sous forme d’exposition ludique, active et pédagogique. Le jeu comprend une grande maquette du Beagle, un livret présentant le quizz, des fiches et des cartes.

Le jeu consiste à répondre à des questions sous forme de QCM (tous niveaux) en recherchant des indices sur le bateau, en observant les personnages qui s’y activent et en consultant la vingtaine de fiches résumant le voyage.

L’objectif du jeu est de mieux connaître Charles Darwin, à la fois l’homme et son travail, au travers de quelques étapes déterminantes de son voyage autour du Monde, pour comprendre non seulement l’émergence de sa théorie mais également son humanisme. Occitanie>Tarn-et-Garonne

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Place Jean Moulin 82500 Beaumont-de-Lomagne 82500 organisateur : https://www.fermat-science.com/ Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Adresse Place Jean Moulin 82500 Beaumont-de-Lomagne Ville Beaumont-de-Lomagne lieuville Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne