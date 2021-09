Beaumont-de-Lomagne Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne Math&Magie Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne Catégories d’évènement: Beaumont-de-Lomagne

Salle des fêtes de Beaumont de Lomagne Club Math & Magie. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires. Les tours de magie à explication mathématique utilisent la curiosité naturelle de l’enfant, le font rêver, tout en lui donnant le goût des maths. L’explication qui suit le tour enseigne le plaisir de comprendre. Ces tours motivent les élèves de tout niveau scolaire à s’investir davantage en maths. Ils développent l’intuition et la créativité. Refaire les tours permet aux enfants d’apprendre à communiquer, entre eux, avec des amis, de la famille, tous âges mêlés, et de prendre confiance en eux. Occitanie>Tarn-et-Garonne

