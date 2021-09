Les plantes, des humains comme les autres? (Utelle dim 3 oct GP) salle des fêtes cros d’utelle, 3 octobre 2021, Utelle.

Fête de la science 03 octobre

salle des fêtes cros d’utelle Apprentis pas sages. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 à 16h30

Les plantes sont partout autour de nous, nous les croisons tous les jours, et ne pourrions vivre sans elles.

Pourtant, nous les connaissons peu, et bien souvent, nous avons beaucoup d’à priori à leur sujet.

Cette atelier a pour objectif d’apprendre à mieux les connaître, en comparant leur fonctionnement et leur structure à la nôtre. Bien sûr, les plantes ne sont pas des humains, et nous avons de nombreuses différences, mais nos points communs sont plus nombreux qu’il semblerait….

En fonction du temps, et des envies de chacun, nous aborderons :

– La photosynthèse et la respiration

– La structure de soutien d’un arbre et les points communs et différences avec nos os et nos muscles

– La circulation de la sève vs la circulation du sang

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

salle des fêtes cros d’utelle cros d’utelle 06450

organisateur : salle des fêtes cros d’utelle