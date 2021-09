Hommes Salle des fêtes - Commune de Hommes Hommes, Indre-et-Loire L’énergie renouvelable : de la production à la consommation Salle des fêtes – Commune de Hommes Hommes Catégories d’évènement: Hommes

Indre-et-Loire

8 octobre 2021

Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 19h00 Les énergies renouvelables sont en expansion depuis plusieurs années. Les consommateurs peuvent maintenant choisir des abonnements avec ces énergies renouvelables. Peut-on augmenter les énergies renouvelables jusqu’à remplacer les énergies fossiles et nucléaires? Quelle conséquence peut avoir l’arrivée des véhicules électriques sur la production et la consommation électrique? Un état de l’art des actuelles énergies renouvelables et leurs conséquences sur le réseau électrique et les consommateurs seront présentés avant d’échanger avec l’assemblée. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Salle des fêtes – Commune de Hommes Le Bourg 37340 Hommes

