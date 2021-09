La Grave Salle des fêtes (à quelques mètres du départ du téléphérique) Hautes-Alpes, La Grave Évolution climatique et impacts sur les activités de pleine nature en montagne Salle des fêtes (à quelques mètres du départ du téléphérique) La Grave Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Salle des fêtes (à quelques mètres du départ du téléphérique) Communauté de Communes du Briançonnais. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00 Alors que la tendance est au développement des activités de pleine nature et aux nouvelles mobilités, l’évolution du climat en montagne fragilise les milieux naturels et transforme peu à peu les paysages.

Pour accompagner les territoires et leurs habitants, Météo France travaille à la production de données de suivi et de projections climatiques et contribue à l’élaboration de stratégies d’adaptation face aux changements climatiques.

Un prévisionniste du Centre Météo France de Briançon présentera des ressources et services disponibles pour s’informer et mieux évaluer les impacts possibles de ces changements en cours.

> avec un prévisionniste-nivologue du Centre Météo France de Briançon

Durée : 1h30Tout public

Rdv à la Salle des fêtes (à quelques mètres du départ du téléphérique) de La Grave

Informations : 06 78 35 23 28 – bm.paysdelameije@gmail.com Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

