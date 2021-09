Ayen Salle des fêtes Ayen, Corrèze Fête de la science en Famille Salle des fêtes Ayen Catégories d’évènement: Ayen

Corrèze

Fête de la science en Famille Salle des fêtes, 9 octobre 2021, Ayen. Fête de la science 09 octobre

Salle des fêtes collectif vivre ensemble. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00 Projection d’un documentaire scientifique/ ateliers scientifiques/ exposition et des jeux en bois ludiques/ Buvette et petite restauration sur place. Nouvelle-Aquitaine>Corrèze

Salle des fêtes Rue des Ecoles 19310 Ayen 19310 organisateur : Salle des fêtes

Détails Catégories d’évènement: Ayen, Corrèze Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue des Ecoles 19310 Ayen Ville Ayen lieuville Salle des fêtes Ayen