Vallon-Pont-d'Arc Salle des fêtes Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc Biodiversité: Pour rester en place : courez aussi vite que vous le pouvez (Alice au pays des merveilles) Salle des fêtes Vallon-Pont-d'Arc Catégories d’évènement: Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc

Biodiversité: Pour rester en place : courez aussi vite que vous le pouvez (Alice au pays des merveilles) Salle des fêtes, 3 octobre 2021, Vallon-Pont-d'Arc. Fête de la science 03 octobre

Salle des fêtes Association Agenda 21 Vallon. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 17h00 à 19h30 Après une présentation générale du sujet, un panel de scientifiques impliqués localement mais faisant autorité dans les milieux scientifiques, présentera sont point de vu et répondra aux questions. Ceci clôturera cette semaine dédiée à la biodiversité illustrée par des conférences et des balades thématiques autour de Vallon-Pont-d’Arc. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Salle des fêtes Rue de la Poste 07150 Vallon-Pont-d’Arc 07150 organisateur : Salle des fêtes

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Rue de la Poste 07150 Vallon-Pont-d'Arc Ville Vallon-Pont-d'Arc lieuville Salle des fêtes Vallon-Pont-d'Arc