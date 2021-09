Haplincourt Salle des fêtes Haplincourt, Pas-de-Calais Einstein, Eddington, solidarité et amitié par delà les rancœurs de la guerre. Salle des fêtes Haplincourt Catégories d’évènement: Haplincourt

Einstein, Eddington, solidarité et amitié par delà les rancœurs de la guerre. Salle des fêtes, 2 octobre 2021, Haplincourt. Fête de la science 02 octobre

Salle des fêtes Jeudis de la Culture d’Haplincourt. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h00 à 19h15

samedi 02 octobre – 21h00 Les Jeudis de la Culture d’Haplincourt, association de diffusion de la culture en milieu rural propose d’explorer un moment particulièrement décisif de l’évolution de la science du XXème siècle : la confirmation de la relativité générale. Une conférence, puis un film rare et brillant qui relate les tourments de deux savants d’exception, Einstein et Eddington.

Ces deux moments de culture seront entrecoupé d’un moment de convivialité, dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Petite restauration sur place. Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Salle des fêtes Rue de Bapaume 62124 Haplincourt 62124

