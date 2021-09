Célébration des 100 ans du BCG Salle des fêtes, 1 octobre 2021, Vouneuil-sur-Vienne.

Fête de la science 01 octobre

Salle des fêtes Association Camille Guérin. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 17h00 à 19h45

SEQUENCE 1 – Place de la Mairie VOUNEUIL SUR VIENNE RDV Mairie

17h30 : Inauguration du panneau consacré à « Camille Guérin et le BCG »

En présence de : Johnny BOISSON, Maire de Vouneuil-sur-Vienne, les membres du Conseil municipal,

Monsieurle Préfet sous réserve disponibilité

Bruno BELIN, Sénateur de la Vienne (confirmé)

Yves BOULOUX, Sénateur de la Vienne (confirmé)

Alain PICHON, Président du Département de la Vienne (à confirmer)

Isabelle BARREAU, Vice-Présidente du Département en charge du tourisme et de l’attractivité (confirmée)

Anne-Florence BOURAT, Vice-Présidente déléguée à la Santé (à confirmer)

Jean-Pierre ABELIN, Maire de Châtellerault, Président de la CAPC (confirmé)

Daniel BONTOUX, membre de l’Académie de Médecine (confirmé)

Dolorès TRUEBA de la PINTADirectrice ARS Vienne sous réserve disponibilité

Elus départementaux – Famille Thénault-Guérin-Santoni-Guérin



Salle des Fêtes – VOUNEUIL SUR VIENNE

ouvert au public dans le respect des règles sanitaires

17h40 : Mot d’accueil Didier Thénault-Guérin

17h45 : Son et témoignage Camille Guérin – Discours et Interventions

Johnny BOISSON, Maire de Vouneuil-sur-Vienne, mot d’accueil

17H50 : Sylvain THÉNAULT-GUÉRIN,Président de l’association Camille Guérin

Rappel objectifs de l’association

17h55 : Alain PICHON, Président du Département de la Vienne

18h00 : Jean-Pierre ABELIN, Maire de Châtellerault, Président CAPC

18h05 : Bruno BELIN, Sénateur de la Vienne

18h10 : Yves BOULOUX, Sénateur de la Vienne

18h15 : Monsieur le Préfet (si disponible)

Intervention du Professeur Vincent JARLIER,

Directeur du Service de Bactériologie et d’Hygiène de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, membre de l’Académie nationale de médecine, Membre du réseau ressource de la cellule de veille « Épidémie Covid-19 », Docteur en médecine en microbiologie et immunologie



« Le BCG, une découverte importante pour l’humanité, l’Actualité du BCG », « l’importance de la vaccination dans le cadre de la crise sanitaire » Enchainement et Lancement Frédéric GERSAL Didier Thénault-Guérin



18h35 : Conférence Historique par FREDERICK GERSAL

Générique entrée

Frédérick GERSAL raconte « Camille Guérin et le BCG », une vie, une passion. Frédéric GERSAL nous emmène dans les coulisses de l’Histoire, à la découverte de Camille Guérin, de Poitiers, à Paris, Lille et Vouneuil sur Vienne.



« Le B.C.G reste l’un des vaccins les plus administrés au monde depuis près de 100 ans. Ce vaccin prévient bien sûr, la Tuberculose, véritable fléau aux 19eet 20 e siècles. Il est utilisé aujourd’hui, dans le cadre des traitements de cancers de la vessie, la sclérose en plaque, le diabète de type 1, certaines infections et allergies.

On célèbre cette année, les 100 ans de la première vaccination par le BCG, l’occasion de rendre hommage aux chercheurs et bien sûr à Albert Calmette et Camille Guérin, les inventeurs du BCG. Le BCG toujours d’actualisé fait l’objet d’essais cliniques dans le cadre de la pandémie liée au COVID-19. »

Salle des fêtes Place de la Libération 86210 Vouneuil-sur-Vienne 86210

