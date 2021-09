Aubusson Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON Aubusson, Creuse Le rôle des insectes dans l’environnement Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Le rôle des insectes dans l’environnement Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON, 8 octobre 2021, Aubusson. Fête de la science 07 – 08 octobre

Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON Cité des Insectes de Nedde. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00 à 17h30

vendredi 08 octobre – 09h00 à 17h30 – observation d’insectes vivants

– jeux, manipulations et dégustation d’insectes. Nouvelle-Aquitaine>Creuse

Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson 23200 organisateur : Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON Adresse Esplanade Charles de Gaulle 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville Salle des conférences- s – 23200 AUBUSSON Aubusson