samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30 La station météorologique automatique de Villard-Saint-Pancrace mesure et collecte de précieuses données pour les prévisions locales et le suivi de l’évolution du climat. Quels sont les instruments utilisés et que mesurent-ils ? Comment sont transmises et exploitées les données ?

Quels avantages offre cette station de proximité ?

Comment contribuer au travail des scientifiques avec vos observations ?

Voici quelques exemples de questions auxquelles pourra répondre le prévisionniste du Centre Météo France de Briançon.

> avec un prévisionniste-nivologue du Centre Météo France de Briançon

Durée : 1h30Tout public

Informations : 04 92 21 05 27 – mairie.vsp.secretariat2@orange.fr

