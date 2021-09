Biscarrosse Salle de l'Estanquet Biscarrosse, Landes Energies Nouvelles : Réalisme ou Utopie Salle de l’Estanquet Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Fête de la science 06 octobre

mercredi 06 octobre – 20h30 à 22h00 Après avoir défini ce que l’on entend par énergie, cette conférence analyse les consommations énergétiques mondiales puis traite une à une les énergies dites nouvelles : hydraulique, biomasse, éolien, géothermie, solaire. Elle établit ensuite un état des lieux à l’échelle du Monde et de la France et présente quelques scénarios pour notre pays. Nouvelle-Aquitaine>Landes

