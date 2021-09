Val-des-Prés Salle de la cantine aux Arcades (en face de l’école) Hautes-Alpes, Val-des-Prés À la découverte du métier de paléontologue Salle de la cantine aux Arcades (en face de l’école) Val-des-Prés Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

samedi 02 octobre – 20h00 à 21h30
Entrée libre
Grand public.

samedi 02 octobre – 20h00 à 21h30 Avec leur bac + 8 en poche, les paléontologues étudient l’apparition et l’évolution des organismes vivants, du plus petit être microscopique au plus grand.

Passent-ils vraiment toutes leurs journées sous un grand chapeau, couverts de poussière, un pinceau à la main à balayer le sol ? Ou bien en blouse blanche, entourés de fossiles, à assembler des puzzles de petits bouts d’os ou de coquilles ?

Qu’éprouve-t-on quand surgissent tout droit du passé des œufs de dinosaures ou des squelettes entiers ?

Venez poser toutes vos questions à Thierry Tortosa, spécialiste des dinosaures qui mène actuellement des fouilles au pied de la Sainte-Victoire, près d’Aix-en-Provence.

> avec Thierry Tortosa, docteur en paléontologie et conservateur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire

Durée : 1h30Tout public

Rdv à la Salle de la cantine aux Arcades (en face de l’école) à Val-des-Prés

Informations : 06 40 96 36 68 – bibliothequevaldespres@gmail.com Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Informations : 06 40 96 36 68 – bibliothequevaldespres@gmail.com
Provence-Alpes-Côte d'Azur>Hautes-Alpes
Le Serre 05100 Val-des-Prés

