Salle de la cantine aux Arcades (en face de l’école) Communauté de Communes du Briançonnais. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00 à 19h30 Régulièrement marquée par des événements majeurs (avalanches, coulées de boue, crues…), la vallée de la Clarée conserve des traces bien visibles de phénomènes naturels impressionnants.

Comment se créent ces phénomènes ? Sont-ils prévisibles ? Pourquoi encourager la « mémoire du risque » ? Comment rester informé et agir en cas d’alerte ? Le prévisionniste du Centre Météo France de Briançon vous donnera toutes les clefs pour mieux connaitre les risques naturels en Clarée.

> avec un prévisionniste-nivologue du Centre Météo France de Briançon

Durée : 1h30Tout public

Rdv à la Salle de la cantine aux Arcades (en face de l’école) à Val-des-Prés

Informations : 06 40 96 36 68 – bibliothequevaldespres@gmail.com Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

