samedi 09 octobre – 15h00 à 16h30 La cartographie céleste est un outil essentiel aux astronomes pour étudier le ciel, elle a permis à l’être humain de forger une représentation du monde. Johan Richard, astronome au Centre de recherche astrophysique de Lyon, vous propose de voyager dans le temps pour découvrir les grandes étapes qui ont jalonné l’histoire de la cartographie du ciel. La conférence sera présentée dans un format inédit grâce à la sphère de projection 3D de la salle de diffusion des savoirs.

Ouverture des inscriptions le samedi 25 septembre.

Réservation obligatoire. Départ tous ensemble de la médiathèque à 14h30.

Salle de diffusion des savoirs de l'observatoire de Lyon Campus de la Doua – bâtiment Darwin D 69100

