Salle de conférence – Abbaye Sainte-Croix Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Scolaires. Madame Elsé, citadine invétérée, a décidé de se mettre au vert… mais le jardin n’est pas son univers : elle trouve la terre dégoutante et n’y connait rien / Grâce aux conseils avisés de ce petit monde, elle découvrira pas à pas toutes les étapes du cycle de la fleur.

Un spectacle de clown et de kamishibaï pour découvrir en chansons les petits secrets du jardin et se familiariser avec le monde de la Nature.



VILLAGE DES SCIENCES DES SABLES D’OLONNE

Abbaye Sainte-Croix – La Croisée

Rue de Verdun85100 LES SABLES D’OLONNE

Vendredi 8 Octobre 2021. Séances à : 10h00, 11h15 et 14h00

Durée : 30 à 45 minutes

Niveau scolaire : de la petite section au CE1

Sur réservation obligatoire, ouvert aux scolaires uniquement

Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

