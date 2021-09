Les Sables-d'Olonne Salle de conférence - Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne, Vendée Profession : astronaute. Les deux missions spatiales de Thomas Pesquet – par Pierre-François MOURIAUX et la Médiathèque le Globe Salle de conférence – Abbaye Sainte-Croix Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Pierre-François Mouriaux a rencontré l’astronaute Thomas Pesquet dès sa présentation à la presse, en mai 2009. Il a depuis suivi son parcours, le rencontrant à plusieurs reprises, à Paris, au Salon du Bourget ou au centre des astronautes de Cologne, en Allemagne.

En novembre 2016, il a assisté à son premier lancement depuis le jadis secret cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Il a couvert ses missions Proxima et Alpha pour la revue Air & Cosmos, en étroite relation avec le Cadmos, le centre de contrôle du CNES à Toulouse, qui supervise les expériences françaises menées à bord de la Station spatiale internationale. A partir d’une sélection de photos souvent étonnantes, c’est la description de l’incroyable métier d’astronaute que nous propose Pierre-François, ponctuée de savoureux souvenirs de son séjour dans le désert kazakh, par -22°C…

Conférence présentée par Pierre-François Mouriaux – Journaliste, responsable de la rubrique Espace à Air & Cosmos, auteur jeunesse et conférencier

Président de l’association Histoires d’espace et de la Commission Astronautique et Techniques Spatiales de la Société Astronomique de France

Public : à partir de 12 ans (sur réservation – Médiathèque Le Globe – 02 51 21 13 22)

