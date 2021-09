Le télescope spatial James Webb, une nouvelle révolution en astronomie 30 ans après Hubble ? (Conférence) – par Richard TANGUY du C.A.V Salle de conférence – Abbaye Sainte-Croix, 10 octobre 2021, Les Sables-d'Olonne.

Entrée libre
Grand public.

dimanche 10 octobre – 15h30

Le télescope spatial James Webb, une nouvelle révolution en astronomie 30 ans après Hubble ? (Conférence)

Le mois d’octobre 2021 sera marqué si tout va bien par le lancement du nouveau télescope spatial James Webb qui remplacera le télescope Hubble après plus de 30 ans de bons et loyaux services.

Il aura fallu pas moins de 24 ans entre l’annonce de sa construction en 1997 et son lancement cet automne, un délai particulièrement inhabituel. Un parcours semé d’embûches entre surcouts et difficultés techniques n’a eu de cesse de repousser son entrée en service.

Mais ce super-télescope que l’ensemble de la communauté astronomique attend avec impatience depuis fort longtemps répondra-t-il aux grandes questions que se pose encore l’humanité : Comment l’Univers s’est-il formé ? Peut-on trouver des formes de vie autour d’autres étoiles ? Sommes-nous seuls dans l’Univers ?

La conférence relatera les raisons de ces incessants reports et cherchera surtout à comprendre ce que pourra faire le JWST à la différence d’Hubble et d’envisager les découvertes attendues par ce nouveau grand télescope spatial.

Conférence présentée par Richard TANGUY du Centre Astronomique Vendéen

Public : à partir de 15 ans

Abbaye Sainte-Croix – salle de conférence – rue de Verdun – 85100 Les Sables d’Olonne

Salle de conférence – Abbaye Sainte-Croix
Rue de Verdun
85100 Les Sables-d'Olonne

