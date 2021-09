La sobriété numérique Salle audiovisuelle Meylan, 1 octobre 2021, Meylan.

Fête de la science 01 octobre

En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 18h30 à 20h00

Frédéric Bordage est un spécialiste français du numérique responsable. Expert indépendant, auteur et conférencier, il a créé en 2004 la communauté GreenIT.fr consacrée à l’informatique durable. Celle-ci édite le site d’information éponyme et anime différents collèges tels que le Collectif conception numérique responsable, qui regroupe une centaine d’organisations qui s’intéressent à l’écoconception et à la conception responsable de services numériques, et le Club Green IT, qui regroupe les grandes entreprises prenant part au numérique responsable.

La sobriété numérique est une démarche qui vise à réduire l’impact environnemental du numérique. L’expression « sobriété numérique » a été forgée en 2008 par l’association GreenIT.fr pour désigner « la démarche qui consiste à concevoir des services numériques plus sobres et à modérer ses usages numériques quotidiens ».

Salle audiovisuelle Meylan 12 bis Rue des Aiguinards 38240 Meylan 38240

