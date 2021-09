Coteaux-sur-Loire Salle André BONNET Coteaux sur Loire, Indre-et-Loire L’adaptation des forêts au changement climatique Salle André BONNET Coteaux-sur-Loire Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire

samedi 09 octobre – 19h00 Les forêts françaises et particulièrement celles de la région Centre Val-de-Loire souffrent de l’évolution des températures moyennes et de la fréquence accrue des évènements extrêmes (canicule, sécheresse). La conférence sera l’occasion de présenter SYCOMORE, un programme de recherche co-construit avec les partenaires de la filière forêt-bois. Ce programme de recherche qui débute se veut apporter des éléments de réponse aux gestionnaires et propriétaires forestiers : pour la détection des dépérissements et l’identification de pistes pour l’adaptation des forêts aux changements climatiques. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

