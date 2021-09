La science dans tous ses états Salle André Beaudran, 7 octobre 2021, Mirande.

Fête de la science 05 – 07 octobre

Salle André Beaudran A Ciel Ouvert. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Enseignants et chercheurs de l’IUT Paul Sabatier d’Auch présentent 3 ateliers de 15 minutes pour découvrir : 1) La gestion du risque – Le bruit : Comment le mesurer, quel danger et comment se protéger ? – La mise en sécurité : qu’est-ce que le PPMS, que doit-on faire ? – Prévenir les incendies : comment détecter une zone à risque incendie et éviter le départ d’un feu ? 2) Les bactéries utiles. Les bactéries de l’agroalimentaire et de l’environnement : forme, taille et nom bizarre. Chaque bactérie a sa place et son importance dans l’équilibre de la vie sur terre. 3) La gestion de l’environnement. Les plantes sont une aide précieuse pour préserver l’environnement. Les enfants pourront manipuler différents instruments de mesure utilisés par les scientifiques pour comprendre comment fonctionne une plante. Chaque atelier peut accueillir des petits groupes d’élèves. Ainsi, une classe entière peut être partagée et effectuer les 3 ateliers à tour de rôle.

Salle André Beaudran Avenue Laplagne 32300 Mirande 32300

organisateur : www.fermedesetoiles.com Salle André Beaudran