Mirande Salle André Beaudran Gers, Mirande A la découverte des mathématiques précolombiennes Salle André Beaudran Mirande Catégories d’évènement: Gers

Mirande

A la découverte des mathématiques précolombiennes Salle André Beaudran, 5 octobre 2021, Mirande. Fête de la science 05 octobre

Salle André Beaudran Association FERMAT SCIENCE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les civilisations précolombiennes (ou préhispaniques, avant 1492, date de la découverte des Amériques par Christophe Colomb) maîtrisaient des connaissances comme :

– en mathématiques, la numération.

– en astronomie, les calendriers

– en architecture, les temples et les cités

– en agronomie, l’irrigation, le maïs, la pomme de terre, le chocolat.

3 civilisations à l’honneur : les Mayas, les Aztèques, les Incas… Occitanie>Gers

Salle André Beaudran Avenue Laplagne 32300 Mirande 32300 organisateur : https://www.fermat-science.com/ Salle André Beaudran

Détails Catégories d’évènement: Gers, Mirande Autres Lieu Salle André Beaudran Adresse Avenue Laplagne 32300 Mirande Ville Mirande lieuville Salle André Beaudran Mirande