Mirande Salle André Beaudran Gers, Mirande La nature dans tous les sens ! Salle André Beaudran Mirande Catégories d’évènement: Gers

Mirande

La nature dans tous les sens ! Salle André Beaudran, 7 octobre 2021, Mirande. Fête de la science 05 – 07 octobre

Salle André Beaudran CPIE Pays Gersois. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 09h00

mercredi 06 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00 Balade à la découverte des mal-aimés (orties, araignées, renards…) par nos 5 sens (kim odeur, sacs à toucher, jeu des sons…) pour mieux les connaitre et devenir leurs ambassadeurs. Occitanie>Gers

Salle André Beaudran Avenue Laplagne 32300 Mirande 32300 organisateur : www.cpie32.org Salle André Beaudran

Détails Catégories d’évènement: Gers, Mirande Autres Lieu Salle André Beaudran Adresse Avenue Laplagne 32300 Mirande Ville Mirande lieuville Salle André Beaudran Mirande