Salle André Beaudran OCCE 32. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Au cours de l’atelier nous vous proposerons de comprendre ce qu’est la persistance rétinienne.

Cette particularité nous a notamment permis de créer le cinéma et toutes sortes d’objets optiques. Nous explorerons donc ce monde artistique merveilleux qui s’ouvre à nous grâce à cette originalité biologique.

Il s’agira d’observer des objets optiques (thaumatropes, folioscopes) et des films d’animation pour comprendre comment ça fonctionne , puis de créer un objet optique. Occitanie>Gers

Salle André Beaudran Avenue Laplagne 32300 Mirande 32300 organisateur : Salle André Beaudran

