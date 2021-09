Mirande Salle André Beaudran Gers, Mirande Escape Game Mathématique Salle André Beaudran Mirande Catégories d’évènement: Gers

Mirande

Escape Game Mathématique Salle André Beaudran, 9 octobre 2021, Mirande. Fête de la science 08 – 09 octobre

Salle André Beaudran IRES/APMEP. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 Une équipe se retrouve enfermée dans une salle.

Elle ne devra son salut qu’à ses capacités à résoudre des énigmes.

Il faudra posséder les qualités des MATHS pour sortir :

Malin, Attentif, Tenace, Habile et Sociable !

Les notions en jeu sont accessibles à tous à partir du collège. Occitanie>Gers

Salle André Beaudran Avenue Laplagne 32300 Mirande 32300 organisateur : Salle André Beaudran

Détails Catégories d’évènement: Gers, Mirande Autres Lieu Salle André Beaudran Adresse Avenue Laplagne 32300 Mirande Ville Mirande lieuville Salle André Beaudran Mirande