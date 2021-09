Mirande Salle André Beaudran Gers, Mirande Je programme mon premier robot martien Salle André Beaudran Mirande Catégories d’évènement: Gers

Je programme mon premier robot martien Salle André Beaudran, 9 octobre 2021, Mirande. Fête de la science 05 – 09 octobre

Salle André Beaudran A Ciel Ouvert. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 14h00 à 17h30 2021 aura été marquée par le retour de missions d’exploration de la planète rouge. Avec le robot programmable Bluebot, nous pourrons simuler les missions d’un robot sur Mars : atteindre les coordonnées des objectifs scientifiques tout en évitant les obstacles.

Initiation à la robotique & la programmation, manipulation des Bluebots par équipe, construction d’une séquence d’instructions, repérage dans l’espace, rappel de l’actualité martienne… Occitanie>Gers

