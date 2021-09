Mirande Salle André Beaudran Gers, Mirande Village des sciences du Gers Salle André Beaudran Mirande Catégories d’évènement: Gers

Village des sciences du Gers Salle André Beaudran, 9 octobre 2021, Mirande. Fête de la science 05 – 09 octobre

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00 Vous avez peur des araignées ? Vous souhaitez découvrir le monde des filtres numériques, percer le secret des bactéries, comprendre les illusions d’optique, découvrir les mathématiques pré-colombiennes ou encore comprendre ce qui se passerait si nous exposions différents objets dans le vide spatial ?

Durant une semaine, une quinzaine d’ateliers proposés par le CPIE, l’IUT d’Auch, l’OCCE, le Fablab d’Auch, l’IRES, Fermat Science, A Ciel Ouvert et bien d’autres encore vous permettront de vous familiariser avec l’univers des sciences, de la nature ou la programmation numérique.

Le but de chacun est de mettre la science à la portée de tous, de développer l’esprit critique pour savoir lutter contre les idées reçues, mais aussi d’apprendre en s’amusant. Occitanie>Gers

