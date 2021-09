Mirande Salle André Beaudran Gers, Mirande Dessine ton filtre Salle André Beaudran Mirande Catégories d’évènement: Gers

Dessine ton filtre Salle André Beaudran, 7 octobre 2021, Mirande. Fête de la science 05 – 07 octobre

Salle André Beaudran A Ciel Ouvert. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Au travers de cet atelier les enfants pourront découvrir les coulisses des filtres qu’ils utilisent au quotidien sur les réseaux sociaux. Les enfants pourront dessiner leurs propres textures que nous appliquerons sur des masques numériques avec lesquels ils pourront interagir en temps réel. L’un des enjeux de cet animation est qu’ils prennent conscience et se réapproprient leurs identités numériques. Les réseaux sociaux sont des espaces complexes à appréhender pour les enfants, le filtre numérique permet de soulever cette complexité en alliant divertissement, apprentissage et sensibilisation.

Nous utiliserons Spark AR un logiciel qui nous permettra de programmer les filtres sans a avoir à programmer. Occitanie>Gers

Salle André Beaudran Avenue Laplagne 32300 Mirande 32300 organisateur : www.fermedesetoiles.com Salle André Beaudran

