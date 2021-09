Mirande Salle André Beaudran Gers, Mirande Moins de déchets… Quelles solutions? Salle André Beaudran Mirande Catégories d’évènement: Gers

Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Il sera question de :

-Comprendre le parcours des déchets dans le Gers.

-Aborder la durée de vie des déchets dans la nature et la notion de dégradabilité.

-Réaliser que certains déchets sont très facilement valorisables par le biais d'un processus naturel accessible à tous…-Repartir avec des pistes concrètes pour produire moins déchets à la maison!

