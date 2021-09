Saint-Just-et-Vacquières Saint Just et Vacquières Gard, Saint-Just-et-Vacquières Oiseaux de bonne ou de mauvaise augure ? Saint Just et Vacquières Saint-Just-et-Vacquières Catégories d’évènement: Gard

Saint-Just-et-Vacquières

Oiseaux de bonne ou de mauvaise augure ? Saint Just et Vacquières, 1 octobre 2021, Saint-Just-et-Vacquières. Fête de la science 01 octobre

Saint Just et Vacquières CPIE du Gard. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 10h00 Cet oiseau est-il annonciateur de bon ou de mauvais présage, à vous de me le dire ? Pour réveiller votre imaginaire et échanger ensemble sur la biodiversité qui nous entoure, venez découvrir les oiseaux avec un nouveau regard. Occitanie>Gard

Saint Just et Vacquières Place du village 30580 organisateur : http://mne-rene30.org Saint Just et Vacquières

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saint-Just-et-Vacquières Autres Lieu Saint Just et Vacquières Adresse Place du village Ville Saint-Just-et-Vacquières lieuville Saint Just et Vacquières Saint-Just-et-Vacquières