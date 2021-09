Escape-Game, ateliers, chasse au trésor Saint-Jérome Polytech, 8 octobre 2021, Marseille.

Fête de la science 06 – 08 octobre

Saint-Jérome Polytech Polytech Marseille (Aix-Marseille Université). Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00

Sur le campus scientifique de Saint-Jérome, venez découvrir de façon ludique les domaines du Génie Biologique, Génie Biomédical (instrumentations en Santé), Microélectronique et Télécommunication, Informatique, Génie industriel, Mécanique et énergétique, Génie Civil. Et des aspects indispensables dans ces métiers comme le développement durable, l’égalité Femmes-Hommes, les stéréotypes, l’international.

En collèges et lycées, les sciences ce sont 5 matières : maths – physique – chimie – SVT – techno. Dans les études supérieures, la recherche, et la vie de tous les jours, ces sciences se déclinent en des centaines de disciplines et objets du quotidien.

C’est ce que vous découvrirez au sein de notre parcours-découverte. Vous serez téléporté dans l’univers de chaque discipline au travers de maquettes et dispositifs à observer, de logiciels à manipuler, de vidéos et casques de réalité virtuelle 3D, d’échelles de temps pour se repérer dans l’évolution des technologies, d’échelles d’ordres de grandeur, d’innovations surprenantes, etc. Les ateliers vous permettront de réaliser des expérimentations en groupe et d’approfondir certains thèmes. Et la chasse au trésor vous plongera dans la vie d’un campus et son monde de la recherche.

Ces activités vous sont proposées par l’école d’ingénieur Polytech Marseille d’Aix-Marseille Université.

Sessions avec la participation d’ITER (projet international sur l’énergie de fusion), et de la vice-présidence Egalité Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations d’Aix-Marseille Université.

Accès sur inscription uniquement. Pass-sanitaire selon la réglementation en vigueur. Sessions (capacités limitées) :

– 6/10 tout public : 14h-16h

– 7/10 collèges-lycées uniquement : 10h-12h ou 13h-15h ou 15h-17h

– 8/10 collèges-lycées uniquement : 10h-12h ou 13h-15h ou 15h-17h

Contacts : Karine VAN HEUMEN et Nora ABID

Saint-Jérome Polytech 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen 13001

organisateur : https://polytech.univ-amu.fr/decouvrir-lecole Saint-Jérome Polytech