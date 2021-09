Saint-Jean-du-Pin Saint Jean du Pin Gard, Saint-Jean-du-Pin Forêt et Land Art Saint Jean du Pin Saint-Jean-du-Pin Catégories d’évènement: Gard

Forêt et Land Art Saint Jean du Pin, 6 octobre 2021, Saint-Jean-du-Pin. Fête de la science 06 octobre

Saint Jean du Pin CPIE du Gard. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Découvrir la forêt autrement : une balade dans les bois à la découverte de la faune et de la flore suivie d’une collecte d’éléments pour une réalisation artistique commune. Occitanie>Gard

Saint Jean du Pin – 30140 organisateur : http://mne-rene30.org Saint Jean du Pin

