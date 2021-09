Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Maths en Ville Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Maths en Ville Saint-Denis, 17 octobre 2021, Saint-Denis. Fête de la science 09 – 17 octobre

Saint-Denis Cie Terraquee. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 20h00

dimanche 10 octobre – 16h00

mercredi 13 octobre – 10h30 à 16h00

vendredi 15 octobre – 18h00

samedi 16 octobre – 10h00

samedi 16 octobre – 20h00

dimanche 17 octobre – 16h00 Retrouvez la cinquième édition du festival mathématique dionysien, organisé par la Cie Terraquée.

Impression 3D et modélisation d’objets, géométrie dans l’espace, stands, jeux et rose en kit géante sur le parvis de la basilique avec l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis…Toute la programmation du festival sur le site Île-de-France>Seine-Saint-Denis

