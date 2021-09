Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire, Saint-Bonnet-le-Froid Forum Mycorium 2021 – Collectif Mycorhizes Saint-Bonnet-le-Froid Saint-Bonnet-le-Froid Catégories d’évènement: Haute-Loire

Forum Mycorium 2021 – Collectif Mycorhizes Saint-Bonnet-le-Froid, 4 octobre 2021, Saint-Bonnet-le-Froid.
Fête de la science 04 octobre

Saint-Bonnet-le-Froid Collectif Mycorhizes. Entrée libre En présentiel Scolaires. Une journée dédiée aux scolaires pour leur faire découvrir les nombreux domaines liés aux champignons. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Loire

Saint-Bonnet-le-Froid
Le Bourg 43290 Saint-Bonnet-le-Froid
43290
organisateur : https://www.collectif-mycorhizes.com

