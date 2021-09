Saint-Étienne-du-Rouvray Rouen Normandie Université Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Découverte par des scientifiques émotifs Rouen Normandie Université Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Rouen Normandie Université. Entrée libre En ligne Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h30 à 20h00

jeudi 07 octobre – 18h30 à 20h00 Cette conférence – qui sera postée pour le 1er Octobre 2021 – questionne ce qui peut susciter l’émotion chez le scientifique face à la découverte. Il est montré que l’émotion est d’autant plus évidente que l’obstacle à franchir durant le processus est important. Par ailleurs, l’émotion est propre à chaque individu, et lié à sa personnalité, c’est-à-dire à sa connaissance comme à sa sensibilité. Les émotions liées à la découverte sont par ailleurs semblables à celles éprouvées par les scientifiques, les étudiants, les élèves, le curieux, lorsqu’ils ressentent un « éclair de pensée » (une épiphanie), déclenchant la compréhension d’un phénomène qui résistait : il y a mutation de la pensée.

L’exposé s’appuiera sur des exemples (lois de Kepler, équivalence masse-énergie, mécanique ondulatoire, chaos, fractales, microscopie confocales…).

La notion de découverte et les émotions qui s’y rapportent durant le processus de création artistique seront également abordé.

Cette conférence sera publiée sur la chaine Héritages Scientifiques pour le 1er Octobre 2021. Un espace d'échange sera proposé le Jeudi 7 Octobre entre 18h30 et 20h00.

Rouen Normandie Université
Avenue de l'Université 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

