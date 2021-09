Roquebillière Roquebillière Alpes-Maritimes, Roquebillière Maths en jeux : le labyrinthe des relatifs et diviser pour mieux régner (jeu 7/10/21 Scolaires Roquebillière) Roquebillière Roquebillière Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Roquebillière Apprentis pas sages. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Le labyrinthe des relatifs : Sur un grand labyrinthe de 84m², les participants doivent aider leur équipe à trouver la sortie du labyrinthe. Mais attention, suivant comment on jette le dés, on avance, ou on recule ! Des multiplcateurs sont alloués pour les bonnes réponses… l’utiliserez vous ? et choisirez vous + ou – ?

Diviser pour mieux régner : Une grosse fraction arrive sur la Terre ! A vous de la simplifier pour sauver le monde…. découvrez la simplification de fractions ! Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

