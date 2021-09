Ruffec Residence Mosaique ADAPEI Charente, Ruffec Chimie comme à la maison Residence Mosaique ADAPEI Ruffec Catégories d’évènement: Charente

Ruffec

Chimie comme à la maison Residence Mosaique ADAPEI, 5 octobre 2021, Ruffec. Fête de la science 04 – 05 octobre

Residence Mosaique ADAPEI Aurelia BALITRAN. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 10h30

mardi 05 octobre – 10h30 Sur deux jours et plusieurs ateliers, nos partenaires vont pouvoir s’initier à la Chimie de manière simple et ludique, avec des produits du quotidien chacun.e.s vont pouvoir tester et comprendre les principes chimiques. Nouvelle-Aquitaine>Charente

Residence Mosaique ADAPEI 16 route de rejallant 16700 Ruffec 16700 organisateur : Residence Mosaique ADAPEI

Détails Catégories d’évènement: Charente, Ruffec Autres Lieu Residence Mosaique ADAPEI Adresse 16 route de rejallant 16700 Ruffec Ville Ruffec lieuville Residence Mosaique ADAPEI Ruffec