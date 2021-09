Science Tour biodiversité Résidence Dr Aymes, 7 octobre 2021, Cavaillon.

Fête de la science 07 octobre

Résidence Dr Aymes Les Petits Débrouillards Avignon. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

Le Science Tour Biodiversité fait escale à Cavaillon !

Quel est l’impact des changements climatiques sur la biodiversité ?

Quels sont les impacts sur les espèces et quelles conséquences sur les réseaux trophiques ?

Comment peut-on, par nos choix de consommation, influencer la réduction d’émission de gaz à effet de serre, le mode d’exploitation des ressources, la dégradation ou la préservation des milieux et de leur biodiversité et le développement social ?

Comment la perte de biodiversité impacte la vie humaine fortement à travers les différents services écologiques rendus par la biodiversité ?

A bord de Léon le Camion, animateurs, médiateurs et ambassadeurs débarquent à Cavaillon et s’installent en plein centre du quartier Dr Aymes !

Toute la journée, vous pourrez découvrir, expérimenter, jouer autour d’animations ludiques et scientifiques.

Résidence Dr Aymes Rue Simone Signoret 84300 Cavaillon 84300

organisateur : https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/ Résidence Dr Aymes