dimanche 03 octobre – 14h30 La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien est située dans la vallée du Thouet, en rive droite, entre Vrines (Sainte-Radegonde) et Pompois (Sainte-Verge), à 3,5 km au nord-ouest de Thouars. Elle est accessible par la voie communale n°8 à partir de la D759 (axe Mauléon – La Roche-Clermault). Unique réserve naturelle à vocation géologique en Poitou-Charentes, la RNN du Toarcien se compose de deux anciennes carrières à ciel ouvert, exploitées jusqu’au début du XXe siècle pour la production de pierre de taille et de pierre à chaux.

Au XIXe siècle, plusieurs matériaux étaient mis à profit par les carriers sur le site n°2 : le “grison” de Vrines et les calcaires dits “banc lumateux” et “banc de gailletière” fournissaient de la pierre de taille de très bonne qualité tandis que les calcaires dits “banc rouge” étaient utilisés comme pierre à chaux.

La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien présente un intérêt scientifique fondamental et ce, à l’échelle internationale. En effet, elle assure la conservation, depuis 1987, de tout ou partie du stratotype historique du Toarcien, c’est-à-dire la coupe qui a permis à Alcide d’Orbigny de définir cet étage en 1849. Extrêmement fossilifère, le site a livré un très grand nombre d’ammonites ; ce qui a permis à Jean Gabilly (Université de Poitiers) de subdiviser l’étage Toarcien – soit environ 7 millions d’années – en 34 unités de temps objectivement indivisibles, les horizons. Nouvelle-Aquitaine>Deux-Sèvres

