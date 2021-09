Nalliers Réserve biologique Départementale de Nalliers Nalliers, Vendée Collections naturalistes : inventaires de biodiversité ! – par la Réserve biologique Départementale (Nalliers) Réserve biologique Départementale de Nalliers Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

samedi 02 octobre – 15h00

dimanche 03 octobre – 15h00 Avec passion et patience, au fil des années, le conservateur de la Réserve a constitué une collection naturaliste spécifique au Marais Poitevin. Mais pourquoi conserver une trace de la biodiversité présente sur le site ? Comment organiser et classer les animaux et les plantes récoltés ? Vivez une plongée fascinante dans la connaissance du monde du vivant !

Projet présenté par la Réserve biologique départementale de Nalliers / Conseil Départemental de la Vendée

Réserve Biologique Départementale – Les Huttes – 85370 NALLIERS

Animations pour les scolaires

Dates : Vendredi 1 octobre, Lundi 4 octobre, Mardi 5 octobre, Mercredi 6 octobre, Jeudi 7 octobre, Vendredi 8 octobre et Lundi 11 octobre 2021

Horaires : 9h45 – 12h15 ou 13h15 – 15h45

Public : Primaires, collégiens

Réservation obligatoire : 02 28 85 81 85 ou resa.edap@vendee.fr

Animations pour le grand public

Dates : Samedi 2 octobre, Dimanche 3 octobre 2021

Horaires : 15h00 – 17h00

Public : Grand public

Réservation obligatoire : 02 51 97 69 80 ou sortiesnature@vendee.fr Pays de la Loire>Vendée

Réserve biologique Départementale de Nalliers Les Huttes 85370 Nalliers 85370 organisateur : https://www.museedusable.com Réserve biologique Départementale de Nalliers

