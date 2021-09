Santes Relais nature du Parc de la Deûle Nord, Santes De découvertes en émotions : le parcours de la recherche au Relais Nature du Parc de la Deûle Relais nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

De découvertes en émotions : le parcours de la recherche au Relais Nature du Parc de la Deûle Relais nature du Parc de la Deûle, 5 octobre 2021, Santes. Fête de la science 02 – 05 octobre

Relais nature du Parc de la Deûle Université de Lille. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Le parcours scientifique installé au Relais Nature du Parc de la Deûle vous propose de rencontrer celles et ceux qui font la recherche. Au travers d’ateliers scientifiques, ludiques et pédagogiques, vous pourrez dialoguer avec les chercheurs et goûter ainsi à l’émotion de la découverte. Ces journées seront également l’occasion, pour le grand public, de participer à une balade focus sur les sentiers de la Gîte et à un atelier animé par le Relais Nature. Hauts-de-France>Nord

