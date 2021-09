Développement Durable et Citoyenneté européenne Rectorat, 1 octobre 2021, Poitiers.

Fête de la science 01 octobre

Rectorat Rectorat de l’académie de Poitiers. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

L’année 2021-2022 scolaire sera au couleur de l’Europe dans le cadre la présidence Française de l’Union Européenne. Pour se faire, la DARIEC, Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération, la Mission EDD, Éducation au Développement Durable et la CAST, Coordinatrice académique en sciences et technologie du rectorat de Poitiers se mobilisent pour proposer aux scolaires une journée tournée autour du Développement Durable et la Citoyenneté Européenne.

“Comment l’Education au Développement Durable participe-t-elle à la citoyenne européenne ? Et inversement.”

Une journée de rencontres et d’animations à destination des élèves de l’académie au rectorat de Poitiers ou dans un établissement scolaire avec des simulations, des mises en débat autour d’enjeux du DD, des découvertes et des échanges… et la réalisation d’une production collective par les élèves sur la thématique “Développement Durable et Citoyenneté européenne”

Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Rectorat 22 Rue Guillaume 7 le Troubadour 86000 Poitiers 86000

organisateur : Rectorat