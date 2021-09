Montpellier RDV départ place Jean Jaurès, sous la statue Hérault, Montpellier Montpellier, une ville médiévale au XIXe siècle RDV départ place Jean Jaurès, sous la statue Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

samedi 02 octobre – 09h30 à 12h00 Cette balade urbaine proposée par l’ENSAM vous emmènera à la découverte de la ville depuis ses origines, au travers des rues et ruelles du tissu aggloméré de la ville médiévale, et le long des boulevards de la ville ouverte du XIXe siècle. Elle vous fera découvrir quelques uns des plus beaux hôtels de l’époque médiévale et classique, et les immeubles bourgeois du XIXe siècle au décor parfois surprenant. Occitanie>Hérault

