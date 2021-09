Le Cheylard RDB - Radio Des Boutières Ardèche, Le Cheylard Dans les coulisses de la radio ! RDB – Radio Des Boutières Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

Le Cheylard

Dans les coulisses de la radio ! RDB – Radio Des Boutières, 2 octobre 2021, Le Cheylard. Fête de la science 02 octobre

RDB – Radio Des Boutières R.D.B – Radio des Boutières. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 13h00

samedi 02 octobre – 14h00 L’équipe de RDB – Radio Des Boutières vous propose un programme d’environ une heure qui contient notamment : une visite des locaux, une présentation des outils numériques et analogiques utilisés, une présentation de la chaine du son, quelques expériences pour mettre en pratique la théorie du son et de la physique acoustique, la possibilité de s’installer dans le studio et d’échanger par micros et casques interposés… ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

RDB – Radio Des Boutières 105 Rue d’Aurives 07160 Le Cheylard 07160 organisateur : http://www.rdbfm.com/ RDB – Radio Des Boutières

